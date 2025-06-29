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30 Haziran - 6 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Haziran - 6 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta büyülü gezegen Neptün'ün retrosu seni adeta bir içsel yolculuğa çıkarıyor... Açık konuşmak gerekirse bu yolculuk, biraz dalgalı bir denizde yelken açmak gibi olabilir. Tam da bu noktada kariyerinde bazı belirsizliklerin olduğunu hissedebilirsin. Hayallerinin bulutları ve gerçeklerin sert toprağı arasında bir denge kurman gerekebilir. 

Öte yandan hafta ortasında, İkizler burcuna geçen Venüs'ün de etkisiyle sabırlı olman ve adımlarını temkinli atman da önemli olacak. Bu süreçte iç sesini dinlemek, en büyük pusulan olabilir! Doğru kararlar almana yardımcı olan sezgilerinle kariyerindeki belirsizliklerden kurtulurken, gerçek hedeflere ve güclü kariyer süreçlerine de adım atabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta Venüs'ün atmışlık açısı sana romantik bir ilham ve şefkat rüzgarı getiriyor. Bu dönemde, sanatsal paylaşımların artabilir ve ruhani bağların güçlenebilir. Partnerinle duygusal anlamda daha derin bir bağ kurmak için mükemmel bir zaman dilimindesin. Bu dönemde, birlikte geçirilen zamanlar daha anlamlı hale gelebilir... Peki, şimdi birlikte yeni deneyimler yaşamaya ne dersin? Heyecana ve bugüne dek tatmadığın tecrübelere ve duygulara artık biraz daha yakınsın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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