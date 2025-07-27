28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta etrafında olup bitenlerin enerjisini adeta bir sünger gibi emiyor, herkesin duygularını içselleştiriyorsun. Bu durum, ne yazık ki, bir süre sonra tükenmişlik ve yorgunluk olarak bedenine yansıyor.

Tam da bu noktada bu durumun üstesinden gelmek için kendini sosyal hayattan soyutlamana veya yalnız kalmaya ihtiyacın yok. Tam aksine, çözüm aslında çok daha basit: Empati yaparken bir sınır çizmek. Empati yaparken bir filtre oluşturmayı öğrenmek, bu enerji yükünün üzerinden kalkmasını sağlayacak. Kendi duygusal sınırlarını belirlemek ve başkalarının duygusal yükünü taşımamayı öğrenmek, bedeninin de rahat bir nefes almasına yardımcı olacak.

Şimdi 'Hayır' demeyi de öğrenmenin vakti geldi! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…