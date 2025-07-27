onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Temmuz - 3 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Venüs, su elementiyle birlikteliğine başlıyor. Bu durum ise sezgilerini adeta bir süper güç haline getiriyor. Özellikle iş yerinde, mesai arkadaşlarının hislerini ve düşüncelerini onlar henüz bir kelime etmeden anlayabilirsin. Hatta adeta onların ruh hallerini okuyabilir ve rekabette de bir adım öne geçebilirsin. Aynı zamanda farkında bile olmadan, ekip içindeki krizleri önleyen bir nevi sessiz kahramana dönüşebilirsin. Bu da liderlik rolünü üstlenmenin en dengeli yolu olacaktır. 

Haftanın sonuna doğru, gökyüzündeki Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisinden söz etmeden olmaz! Zira bu enerji sana yeni bir iş fikriyle buluşma fırsatı sunabilir. Bu fikir, belki de hayatının dönüm noktası olacak ve seni düşündüğünden çok daha ileriye taşıyacak.

Aşk hayatına geldiğimizde ise bu hafta içindeki romantik kahraman uyanıyor... Bu hafta kendini daha naif, daha kırılgan hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, duygusal bağlarının derinleştiğini, birlikte olduğun kişiye daha da yakınlaştığını fark edebilirsin. Galiba sonunda kendini ona bırakıyorsun! Öte yandan eğer bekar bir Balık burcuysan, ruhsal bir çekim hissi seni sarabilir. Belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşacaksın, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın