28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta Venüs, su elementiyle birlikteliğine başlıyor. Bu durum ise sezgilerini adeta bir süper güç haline getiriyor. Özellikle iş yerinde, mesai arkadaşlarının hislerini ve düşüncelerini onlar henüz bir kelime etmeden anlayabilirsin. Hatta adeta onların ruh hallerini okuyabilir ve rekabette de bir adım öne geçebilirsin. Aynı zamanda farkında bile olmadan, ekip içindeki krizleri önleyen bir nevi sessiz kahramana dönüşebilirsin. Bu da liderlik rolünü üstlenmenin en dengeli yolu olacaktır.

Haftanın sonuna doğru, gökyüzündeki Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisinden söz etmeden olmaz! Zira bu enerji sana yeni bir iş fikriyle buluşma fırsatı sunabilir. Bu fikir, belki de hayatının dönüm noktası olacak ve seni düşündüğünden çok daha ileriye taşıyacak.

Aşk hayatına geldiğimizde ise bu hafta içindeki romantik kahraman uyanıyor... Bu hafta kendini daha naif, daha kırılgan hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, duygusal bağlarının derinleştiğini, birlikte olduğun kişiye daha da yakınlaştığını fark edebilirsin. Galiba sonunda kendini ona bırakıyorsun! Öte yandan eğer bekar bir Balık burcuysan, ruhsal bir çekim hissi seni sarabilir. Belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşacaksın, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…