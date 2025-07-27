28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta aşk gezegeni Venüs, su elementiyle büyülü bir birlikteliğe adım atıyor. Bu durum, sezgilerini adeta bir süper güç haline dönüştürüyor ve seni romantizmin doruklarına taşıyor. Bu hafta içinde, aşk hayatında bir romantik kahramanın uyanışını hissedeceksin.

Bu hafta, kendini daha naif, daha kırılgan hissetmenin yanı sıra, duygusal bir yoğunluk da seni bekliyor. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, duygusal bağlarının derinleştiğini ve birlikte olduğun kişiye daha da yakınlaştığını fark edebilirsin. Belki de bu, kendini tamamen ona bırakmanın zamanıdır.

Öte yandan, eğer bekar bir Balık burcuysan, bu hafta ruhsal bir çekim hissi seni sarabilir. Bu, belki de hayatının aşkıyla karşılaşacağın bir hafta olabilir. Kim bilir, belki de bu hafta aşkınla tanışmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…