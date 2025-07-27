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28 Temmuz - 3 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

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28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk gezegeni Venüs, su elementiyle büyülü bir birlikteliğe adım atıyor. Bu durum, sezgilerini adeta bir süper güç haline dönüştürüyor ve seni romantizmin doruklarına taşıyor. Bu hafta içinde, aşk hayatında bir romantik kahramanın uyanışını hissedeceksin.

Bu hafta, kendini daha naif, daha kırılgan hissetmenin yanı sıra, duygusal bir yoğunluk da seni bekliyor. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, duygusal bağlarının derinleştiğini ve birlikte olduğun kişiye daha da yakınlaştığını fark edebilirsin. Belki de bu, kendini tamamen ona bırakmanın zamanıdır.

Öte yandan, eğer bekar bir Balık burcuysan, bu hafta ruhsal bir çekim hissi seni sarabilir. Bu, belki de hayatının aşkıyla karşılaşacağın bir hafta olabilir. Kim bilir, belki de bu hafta aşkınla tanışmanın zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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