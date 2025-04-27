28 Nisan - 4 Mayıs Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için eğitim ve hukuk konuları ön plana çıkacak. Geçmişte yaşanmış ve belki de unutulmuş bazı durumlar, bir şekilde tekrar hayatına girebilir. Bu durum, belirli konuları yeniden değerlendirme ve üzerinde düşünme imkanı sunabilir.

Böyle bir durumda, yeni bir yasa veya kararla eğitim hayatına yeniden adım atabilirsin. Eğer şu anda çalışıyorsan, iş yaşamı ve eğitim süreçlerini bir arada yürütmenin zorluğunu yaşayabilirsin. Ancak emin ol ki, bu sürecin sonunda başarıya ulaşacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…