28 Nisan - 4 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta eğitim ve hukukla ilgili konuların üzerine biraz daha eğileceğiz. Geçmişte kalan ve belki de unutulmuş olan bazı meseleler, bir şekilde yeniden hayatına giriyor. Bu durum, bir yandan bazı konuları yeniden gözden geçirme ve üzerinde düşünme fırsatına da dönüşebilir.

Tam da bu noktada belki de yeni bir yasa ya da kararla eğitim hayatına geri dönebilirsin. Eğer çalışıyorsan, iş hayatı ile akademik süreçleri aynı anda yönetmek için biraz yorulabilirsin. Ancak günün sonunda başarılı olacağın aşikar.

Plüton ve Venüs'ün etkileyici enerjisi altında, bu hafta aşk hayatını biraz daha mercek altına alacağız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Kalbinin derinliklerinde sakladığın arzular ve bilinçaltının en gizli köşelerinde bulunan istekler arasında sıkışıp kalmamalısın. Bu dönemde, duygularını ve isteklerini dengede tutmak oldukça önemli.

Aksi halde flörtöz enerjin bu hafta tavan yapacak. Ancak burada da bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Eski defterleri açmak, geçmişte kalan anıları ve ilişkileri yeniden gündeme getirmek pek de iyi bir fikir olmayabilir. Bu dönemde, yeni başlangıçlara odaklanman ve geçmişi geride bırakman daha sağlıklı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...