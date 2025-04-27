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28 Nisan - 4 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

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Invalid Date, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Nisan - 4 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta eğitim ve hukukla ilgili konuların üzerine biraz daha eğileceğiz. Geçmişte kalan ve belki de unutulmuş olan bazı meseleler, bir şekilde yeniden hayatına giriyor. Bu durum, bir yandan bazı konuları yeniden gözden geçirme ve üzerinde düşünme fırsatına da dönüşebilir.

Tam da bu noktada belki de yeni bir yasa ya da kararla eğitim hayatına geri dönebilirsin. Eğer çalışıyorsan, iş hayatı ile akademik süreçleri aynı anda yönetmek için biraz yorulabilirsin. Ancak günün sonunda başarılı olacağın aşikar. 

Plüton ve Venüs'ün etkileyici enerjisi altında, bu hafta aşk hayatını biraz daha mercek altına alacağız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Kalbinin derinliklerinde sakladığın arzular ve bilinçaltının en gizli köşelerinde bulunan istekler arasında sıkışıp kalmamalısın. Bu dönemde, duygularını ve isteklerini dengede tutmak oldukça önemli.

Aksi halde flörtöz enerjin bu hafta tavan yapacak. Ancak burada da bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Eski defterleri açmak, geçmişte kalan anıları ve ilişkileri yeniden gündeme getirmek pek de iyi bir fikir olmayabilir. Bu dönemde, yeni başlangıçlara odaklanman ve geçmişi geride bırakman daha sağlıklı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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