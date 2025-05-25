26 Mayıs - 1 Haziran Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça özel enerjilere sahne olacak. En parlak gezegenlerden Merkür ile mistik Neptün'ün oluşturduğu altmışlık, iç dünyanla olan bağlantını ve fiziksel sağlığını büyük ölçüde etkileyecek.

Sana iyi gelecek bu enerjilerle harmanlanırken, şifa için biraz da kendine odaklansan iyi edersin. Belki de daha az çalışıp daha fazla dinlendiğin bir hafta olmalı. Ruhun ile bedenin arasındaki dengeyi sağlamak için ise biraz meditasyonu, yüzmeyi ya da su sporlarını deneyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…