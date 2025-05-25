26 Mayıs - 1 Haziran Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Kariyerindeki parlaklık, adeta güneşin ışıltısı gibi tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Neden mi? Çünkü Güneş ve Merkür, adeta senin için bir araya gelerek, projelerini ve yeteneklerini tüm dünyaya göstermen için mükemmel bir sahne hazırlıyor.

Belki de yeni bir projeye başlama, belki de mevcut işlerini bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. Bu hafta, yeteneklerini ve becerilerini sergilemek için doğru zaman. İş hayatında bu fırsatı değerlendirebilir ve kariyerinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, romantizm rüzgarları esmeye başlıyor. Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında romantik bir dönemin kapılarını aralıyor. Belki uzun zamandır beklediğin o özel jest bu hafta karşına çıkabilir ya da anlamlı bir konuşma, ilişkinin duygusal derinliklerine yeni bir boyut kazandırabilir. Aşkta bu hafta, duygusal bağların daha da güçleneceği bir dönem seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…