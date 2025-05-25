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26 Mayıs - 1 Haziran Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Mayıs - 1 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Kariyerindeki parlaklık, adeta güneşin ışıltısı gibi tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Neden mi? Çünkü Güneş ve Merkür, adeta senin için bir araya gelerek, projelerini ve yeteneklerini tüm dünyaya göstermen için mükemmel bir sahne hazırlıyor.

Belki de yeni bir projeye başlama, belki de mevcut işlerini bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. Bu hafta, yeteneklerini ve becerilerini sergilemek için doğru zaman. İş hayatında bu fırsatı değerlendirebilir ve kariyerinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, romantizm rüzgarları esmeye başlıyor. Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında romantik bir dönemin kapılarını aralıyor. Belki uzun zamandır beklediğin o özel jest bu hafta karşına çıkabilir ya da anlamlı bir konuşma, ilişkinin duygusal derinliklerine yeni bir boyut kazandırabilir. Aşkta bu hafta, duygusal bağların daha da güçleneceği bir dönem seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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