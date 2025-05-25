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26 Mayıs - 1 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

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26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 26 Mayıs - 1 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, evren bu hafta senin için aşk dolu bir senaryo yazıyor ve romantizm rüzgarları esmeye başlıyor. Gökyüzündeki iki büyük oyuncu, Merkür ve Neptün, bir araya gelerek aşk hayatında romantik bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralıyorlar. Bu ikili, senin için adeta bir aşk şarkısı besteliyor ve bu melodiyi hayatının her köşesine yayıyorlar.

Belki de uzun süredir beklediğin, hayalini kurduğun o özel jest bu hafta karşına çıkabilir. Belki de bir çiçek, belki bir mektup, belki de bir bakış... Kim bilir? Ancak emin ol, bu hafta aşkta sürprizler seni bekliyor.

Öte yandan belki de anlamlı bir konuşma, ilişkinin duygusal derinliklerine yeni bir boyut kazandırabilir. Ne dersin, evlilik hazırlıklarına başlayalım mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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