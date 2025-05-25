26 Mayıs - 1 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, evren bu hafta senin için aşk dolu bir senaryo yazıyor ve romantizm rüzgarları esmeye başlıyor. Gökyüzündeki iki büyük oyuncu, Merkür ve Neptün, bir araya gelerek aşk hayatında romantik bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralıyorlar. Bu ikili, senin için adeta bir aşk şarkısı besteliyor ve bu melodiyi hayatının her köşesine yayıyorlar.

Belki de uzun süredir beklediğin, hayalini kurduğun o özel jest bu hafta karşına çıkabilir. Belki de bir çiçek, belki bir mektup, belki de bir bakış... Kim bilir? Ancak emin ol, bu hafta aşkta sürprizler seni bekliyor.

Öte yandan belki de anlamlı bir konuşma, ilişkinin duygusal derinliklerine yeni bir boyut kazandırabilir. Ne dersin, evlilik hazırlıklarına başlayalım mı? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…