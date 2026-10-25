Sevgili Balık, hafta iletişim alanındaki dolunayla internet, telefon, yol ve kurs ücreti gibi küçük ama sürekli giderlerin hesabını toparlamak için uygun bir başlangıç sunuyor. İlk günlerde bir kurs ücretini taksitlendirmek ya da yazışma kaynaklı bir ödemeyi sonuca bağlamak mümkün. Plüton'un gizli giderler alanına yönelen karesi görünmeyen bir masrafı ortaya çıkarabilir; ekstrendeki tanımadığın kalemi sorgula. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan eğitim ve yolculuk ücretlerini ayrı bir listeye not et. Merkür geriye giderken mesajlarda ve fatura bilgilerinde rakam hatası yapmak kolay, göndermeden önce gözden geçir. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyer alanından gelir haberi getirebilir. Hafta sonu telefon paketini yeniden değerlendirmek bütçene yarar. Paket değişikliği için operatörle görüşmek de mümkün.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…