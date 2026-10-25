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Balık Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hafta iletişim alanındaki dolunayla internet, telefon, yol ve kurs ücreti gibi küçük ama sürekli giderlerin hesabını toparlamak için uygun bir başlangıç sunuyor. İlk günlerde bir kurs ücretini taksitlendirmek ya da yazışma kaynaklı bir ödemeyi sonuca bağlamak mümkün. Plüton'un gizli giderler alanına yönelen karesi görünmeyen bir masrafı ortaya çıkarabilir; ekstrendeki tanımadığın kalemi sorgula. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan eğitim ve yolculuk ücretlerini ayrı bir listeye not et. Merkür geriye giderken mesajlarda ve fatura bilgilerinde rakam hatası yapmak kolay, göndermeden önce gözden geçir. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyer alanından gelir haberi getirebilir. Hafta sonu telefon paketini yeniden değerlendirmek bütçene yarar. Paket değişikliği için operatörle görüşmek de mümkün.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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