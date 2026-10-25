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Balık Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hafta konuşma, yazışma ve yakın çevre alanını aydınlatan dolunayla başlıyor ve ertelediğin bir cümleyi söylemen için cesaret veriyor. İlk günlerde zihnin berrak; kısa bir mesajla uzun süredir yarım kalmış bir konuyu kapatabilirsin. Güneş dokuzuncu evinde olduğu için eğitim ve uzak planlar da gündemde. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesi kariyerini görünür kılıyor.

Maddi olarak yazışma, internet, yol ya da bir kurs ücretiyle ilgili küçük giderler haftanın başında sonuca bağlanabilir. Merkür geriye giderken mesajlarda rakam hatası yapmak kolay, göndermeden önce kontrol et.

Peki ya aşk? Venüs sekizinci evinde geri giderken derin bir bağı sorgulatıyor. Partnerinle içinde tuttuğun bir cümleyi açıkça söylemek hafta sonunda yakınlığınızı artırır. Bekar Balık ise çevresindeki birinin gösterdiği yakınlığı fark edebilir; samimi bir sohbetle başlamalı ve fazla büyük hayal kurmamalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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