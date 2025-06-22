23 Haziran - 29 Haziran Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında oluşan kare açının etkisini hissetmeye başlayabilirsin. Bu etki, senin gibi hassas ve duygusal burçları biraz daha yoğun etkileyebilir.

Belki de bu hafta başında kendini biraz daha dalgın, belki de biraz daha yorgun hissedebilirsin. Hatta belki de vücudunun sıvı ihtiyacı biraz daha artabilir. İşte bu dönemde, baş dönmesi ya da tansiyon dalgalanmaları gibi durumlarla karşılaşabilirsin.

Ruhsal anlamda şifa bulmak, bedeninin de daha iyi hissetmesine neden olacaktır. İşte buna odaklanarak şifa bulmalı, zihnini ve bedenini dengelemek için meditasyon, yoga ve doğa yürüyüşünü denemelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…