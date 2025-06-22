23 Haziran - 29 Haziran Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftanın henüz ilk günlerinde Güneş ve Neptün arasındaki kare açı, enerjini biraz dağınık hissetmene neden olabilir. Bu durum karar verme yeteneğini zorlayabilir ve belki de biraz içe kapanık olmana sebep olabilir. Ancak bu durumun da bir altın tarafı var! Bu enerji, aynı zamanda hayal gücünü ve sezgilerini de kuvvetlendirecektir. Eğer yaratıcı işlerle meşgulsen, bu durum senin için bir besin kaynağına dönüşebilir. Yani enerjini bu yönde kullanarak, yaratıcılığını en üst seviye çıkarabilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Yengeç burcundaki Yeni Ay, seni adeta bir sahne oyuncusu gibi ışıkların altına çıkaracak. Bu, sanatsal faaliyetler, hobiler ya da çocuklarla ilgili konularda yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bu yeni dönem, hayatının bu alanlarına yeni bir enerji, yeni bir heyecan getirecek. Yani, bu hafta yaratıcılığını ve enerjini en iyi şekilde kullanabileceğin bir hafta olacak. Hadi, harekete geç! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…