21 Temmuz - 27 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta Güneş’in Aslan burcuna yaptığı şık bir geçişle birlikte iş hayatında düzen ve sorumluluklar gibi konulara daha fazla odaklanman gerekecek. Hafta sonuna doğru sahneye çıkacak olan Aslan Yeni Ay da benzer bir etki yaratacak günlük yaşamını yeniden şekillendirmek için harika bir fırsat sunacak. Bu, yeni bir iş planı yapma, ofis değişikliği, yeni bir alışkanlık kazanma veya heyecan verici bir dijital projeye atılma gibi bir dizi olasılığı içerebilir. Bu değişiklikler, seni daha verimli ve enerjik bir hale getirebilir.

Gökyüzündeki tüm bu hareketliliklerle güçlü bir şekilde desteklenirken, bu hafta attığın her adım, uzun vadeli başarıya dönüşme potansiyeli taşıyor. İşle ilgili yazılı işler, organizasyon, planlama ve eğitim gibi konularda şansınızın açık olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın sonunda, enerjini düşüren ve seni verimsiz kılan alışkanlıklarını da geride bırakman için Yeni Ay’dan destek alacaksın.

Aşk hayatına gelirsek, Yeni Ay'ın büyülü etkisiyle ilişkinin 'günlük' kısmı iyileşme gösterebilir. Partnerinle daha fazla zaman geçirmek, ortak rutinler oluşturmak ya da birlikte yeni bir yaşam düzeni kurmak gündeme gelebilir. Öte yandan bekar bir Balık burcuysan, ruhsal olarak seni besleyen ve enerjini yükselten biriyle tanışman oldukça olası. Bu hafta, romantizmin ve aşkın kapılarını aralayabilirsin, bu şansı sakın kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…