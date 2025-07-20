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21 Temmuz - 27 Temmuz Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında büyülü bir döneme hazır ol! Çünkü Yeni Ay'ın çarpıcı etkisiyle ilişkinin 'günlük' kısmında gözle görülür bir iyileşme yaşanabilir. Partnerinle geçirdiğin zamanın artacağı, belki de günlük rutinlerini birlikte oluşturacağın ya da birlikte yeni bir yaşam düzeni kuracağın bir dönem seni bekliyor. Ortaklaşa yaptığın aktivitelerin, birlikte kurduğun düzenin ilişkini daha da güçlendireceği bir hafta olacak.

Eğer aşkı bulamamış bir Balık burcuysan, bu hafta sana güzel haberlerimiz var. Ruhsal olarak seni besleyen, enerjini yükselten ve hayatına anlam katan biriyle tanışman oldukça olası. Belki de uzun zamandır beklediğin aşkı bu hafta bulabilirsin. Romantizmin ve aşkın kapılarını aralayacağın bu büyülü haftada, aşkı bulma şansını sakın kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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