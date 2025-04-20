21 Nisan - 27 Nisan Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta stabil bir hafta olacak. Haftanın sonunda Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, dengeyi sağlayacak. Haliyle bu durum biraz durgunluğa da neden olacak.

Tam da bu noktada kendi hareketini yaratmalısın. Enerjini toplamalı, dağ yürüyüşü, tırmanış ya da ekstrem sporlarla hareketlilik ve ivme kazanmalısın. Spora ve fiziksel aktivitelere vakit ayırmalısın. Sağlıklı beslenmeyi de unutmamalı. Pek tabii abur cubur tüketimini sınırlamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...