21 Nisan - 27 Nisan Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta romantik konularda güvenlik her zamankinden çok daha önemli olacak. Güvenli ve dengeli bir ilişki kadar özgürlük de gündeminde yer alırken, en büyük destekçin ise aklınla hareket etmeni sağlayan Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay olsa gerek. Yani zaman zaman yalnız kalmayı da isteyebilir, güvenmediğin kişilere mesafeler koyabilirsin.

Tam da kendini biraz geri çektiğin bu sırada partnerinin gelecek planları ise seni korkutabilir. Ancak bekar isen keyfin yerinde olacak. Flörtöz bir enerji ile güvenebileceğin bir bağ kurmaya hevesli olabilirsin. Temkinli ama heyecanlı yakılaşmalar ise hayatına renk getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...