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21 Nisan - 27 Nisan Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta romantik konularda güvenlik her zamankinden çok daha önemli olacak. Güvenli ve dengeli bir ilişki kadar özgürlük de gündeminde yer alırken, en büyük destekçin ise aklınla hareket etmeni sağlayan Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay olsa gerek. Yani zaman zaman yalnız kalmayı da isteyebilir, güvenmediğin kişilere mesafeler koyabilirsin.

Tam da kendini biraz geri çektiğin bu sırada partnerinin gelecek planları ise seni korkutabilir. Ancak bekar isen keyfin yerinde olacak. Flörtöz bir enerji ile güvenebileceğin bir bağ kurmaya hevesli olabilirsin. Temkinli ama heyecanlı yakılaşmalar ise hayatına renk getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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