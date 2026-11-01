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Balık Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Kasım - 8 Kasım haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta ayakların, boğazın ve sindirim düzenin özel bir ilgi istiyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür dokuzuncu evinde uykunu bölebilir, geceyi sakin kapat. Altıncı evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter çalışma temposunu hızlandırıp sindirimini yorabilir. Sekizinci evinde retrodaki Venüs duygusal yoğunluğun böldüğü uykunu yumuşatabilir. İkinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi gırtlak çevresinde sıkışıklık yaratabilir. Başak'tan geçen Ay yedinci evinde ilişkilerdeki duygusal tepkilerini hassaslaştırabilir. Ayaklarını ılık suda dinlendir, öğünlerini düzenle, gün boyu bol su iç ve akşamları dinginleştirici bir müzik aç. Tuzlu ve ağır yemekleri azaltmak ayaklarındaki şişkinliği de hafifletir. Yatmadan önce birkaç derin nefes almak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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