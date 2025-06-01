2 Haziran - 8 Haziran Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta enerjiler oldukça ilginç bir şekilde hareket ediyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu altmışlık enerjisiyle iç dünyanı ve fiziksel sağlığını etkileyecek bir döneme işaret ediyor.

İşte burada su elementi devreye giriyor. Suyun rahatlatıcı ve iyileştirici etkisini kullanarak, enerjileri en iyi şekilde yönlendirebilirsin. Belki biraz 'sessiz yüzmek' deneyebilirsin. Suyun içindeyken tüm düşüncelerini ve endişelerini bir kenara bırak, sadece suyun verdiği huzuru hisset.

Belki de duşta biraz daha fazla zaman geçirebilirsin. Su, hem bedenini hem de ruhunu temizlerken, aynı zamanda enerjileri de dengeleyecektir. Yağmur altında duygusal bir yürüyüşü de düşün deriz. Bu sayede kendini bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…