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19 Mayıs - 25 Mayıs Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta seni bir enerji dalgası sarabilir. Bu enerjiyi bedeninde hissetmeye başlayacaksın. Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, sağlığına olan bakış açın değişebilir ve daha disiplinli bir hale bürünebilir. Kendi iyilik hali üzerine daha fazla düşünmeye başlayabilirsin ve bu durum, sağlıklı yaşam tarzına yönelmeni sağlayabilir.

Öte yandan Mars da hayatında bir motivasyon kaynağı olabilir. Kendine iyi gelen bir şey yapmak, bu hafta sadece bedenini değil, ruhunu da iyileştirecek bir etkiye sahip olacaksın. Bu durum, ruhunun sana sunduğu bir armağan gibi hissettirecek. Kendine iyi gelen bir şey yapmak, bu hafta sadece bedenini değil, ruhunu da iyileştirecek bir etkiye sahip olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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