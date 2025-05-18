19 Mayıs - 25 Mayıs Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta seni bir enerji dalgası sarabilir. Bu enerjiyi bedeninde hissetmeye başlayacaksın. Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, sağlığına olan bakış açın değişebilir ve daha disiplinli bir hale bürünebilir. Kendi iyilik hali üzerine daha fazla düşünmeye başlayabilirsin ve bu durum, sağlıklı yaşam tarzına yönelmeni sağlayabilir.

Öte yandan Mars da hayatında bir motivasyon kaynağı olabilir. Kendine iyi gelen bir şey yapmak, bu hafta sadece bedenini değil, ruhunu da iyileştirecek bir etkiye sahip olacaksın. Bu durum, ruhunun sana sunduğu bir armağan gibi hissettirecek. Kendine iyi gelen bir şey yapmak, bu hafta sadece bedenini değil, ruhunu da iyileştirecek bir etkiye sahip olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...