19 Mayıs - 25 Mayıs Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, haftanın tam ortasından itibaren eğitim ve iş hayatında bir hareketlenme söz konusu olabilir. Sorumluluklarının artacağı bu dönemde, Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte, organizasyon yeteneklerini kullanman gereken bir dönem başlıyor. İşlerini düzgün bir şekilde planlaman ve organize olman gerekecek.

Aman dikkat! Haftanın son günü bir de Satürn, Koç burcuna geçiyor. Bu geçiş ise seni daha pratik ve planlı bir şekilde hareket etmen konusunda motive edecek. İşlerini daha sistemli bir şekilde yürütmen ve belki de daha önceden plan yapman gerekebilir.

Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Mars arasındaki üçgen, duygusal açıdan yoğun ve tutkulu anlar yaşamana sebep olabilir. Bu dönemde, özellikle daha önce tanımadığın biriyle hızlı ve güçlü bir bağ kurabilirsin. Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Bu dönemde duygularına güven ve kalbinin sesini dinle. Bu hafta, aşkta ve işte oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...