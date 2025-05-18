19 Mayıs - 25 Mayıs Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs ile enerji dolu Mars arasında oluşan üçgen, sana duygusal açıdan yoğun ve tutkulu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu dönemde, belki de daha önce hiç karşılaşmadığın biriyle hızlı ve güçlü bir bağ kurabilirsin. Bu, bir anda gözlerini kamaştıran bir aşk olabilir ya da uzun zamandır hayalini kurduğun bir dostluk olabilir. Kim bilir belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırasıdır.

Bu dönemde duygularını ve içgüdülerini ön plana çıkarmanı öneriyoruz. Kalbinin sesini dinle ve ona güven. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...