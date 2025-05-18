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19 Mayıs - 25 Mayıs Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs ile enerji dolu Mars arasında oluşan üçgen, sana duygusal açıdan yoğun ve tutkulu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu dönemde, belki de daha önce hiç karşılaşmadığın biriyle hızlı ve güçlü bir bağ kurabilirsin. Bu, bir anda gözlerini kamaştıran bir aşk olabilir ya da uzun zamandır hayalini kurduğun bir dostluk olabilir. Kim bilir belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam sırasıdır.

Bu dönemde duygularını ve içgüdülerini ön plana çıkarmanı öneriyoruz. Kalbinin sesini dinle ve ona güven. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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