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Balık Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, eğitim ve seyahat ücretlerini içe dönük bir kaygıyla yeniden okumanı isteyen retro Venüs ile Plüton karesi haftanın başında hissediliyor; dokuzuncu evine geçen Güneş de yurt dışı, kurs ve yayın kaynaklı harcamaları öne çıkarıyor. Rezervasyon ya da kayıt için ödeme yapmadan önce vazgeçme şartlarına bak. Merkür geri adım atmadan bilet, belge ve ödeme dekontlarını düzenli sakla. İkinci yarıda ek gelir fikirlerini araştırmak, kart komisyonlarını gözden geçirmek ve ani harcamayı ertesi güne bırakmak da bütçeni rahatlatır. Dekont ve makbuzları tek bir dosyada saklamak olası bir anlaşmazlıkta seni korur. Arkadaşlarla yapılan ortak alışverişlerde hesabı baştan bölüşmek de kırgınlığı önler. Aylık küçük bir tasarruf hedefi belirlemek seni rahatlatır. Banka kartı limitlerine göz at.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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