Sevgili Balık, eğitim ve seyahat ücretlerini içe dönük bir kaygıyla yeniden okumanı isteyen retro Venüs ile Plüton karesi haftanın başında hissediliyor; dokuzuncu evine geçen Güneş de yurt dışı, kurs ve yayın kaynaklı harcamaları öne çıkarıyor. Rezervasyon ya da kayıt için ödeme yapmadan önce vazgeçme şartlarına bak. Merkür geri adım atmadan bilet, belge ve ödeme dekontlarını düzenli sakla. İkinci yarıda ek gelir fikirlerini araştırmak, kart komisyonlarını gözden geçirmek ve ani harcamayı ertesi güne bırakmak da bütçeni rahatlatır. Dekont ve makbuzları tek bir dosyada saklamak olası bir anlaşmazlıkta seni korur. Arkadaşlarla yapılan ortak alışverişlerde hesabı baştan bölüşmek de kırgınlığı önler. Aylık küçük bir tasarruf hedefi belirlemek seni rahatlatır. Banka kartı limitlerine göz at.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…