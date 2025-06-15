16 Haziran - 22 Haziran Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünün en gizemli ve duygusal gezegeni Neptün'ün retrosu, özellikle burcunu etkisi altına alıyor. Bu etki, psikosomatik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yani bu da demek oluyor ki uykusuzluk, huzursuzluk ve halsizlik gibi rahatsızlıklar hayatında etkili olabilir. Tam da bu noktada Neptün retrosunun etkisi altında, duygusal dalgalanmalarının bedenin üzerindeki etkisini daha net gözlemleyebilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: İç sesini dinlemek önemli, ama ona tamamen kapılıp kaybolmamak da bir o kadar önemli.

Bedeninle tekrar bağ kurmanın zamanı geldi. Kendine biraz zaman ayır, belki biraz meditasyon yapmak veya bir yoga dersine katılmak iyi bir başlangıç olabilir. Kendini dinlemek ve bedeninle yeniden bağlantı kurmak ise bu hafta senin için en iyisi olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…