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16 Haziran - 22 Haziran Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 16 Haziran - 22 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Haziran - 22 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Mars, karşıt burcunda yerini alıyor ve bu durum, iş ilişkilerinde ufak çaplı fırtınalar koparabilir. Bu enerji, ya ortaklık ve iş birliklerine sıkı sıkıya sarılmanı ya da tamamen kopmanı sağlayabilecek bir güç taşıyor. İşte bu durumda dengeyi bulmak belki zor olacak ancak imkansız değil. Unutma ki her zorluğun sonunda bir çözüm yolu vardır.

Bu hafta ayrıca Güneş ile Chiron arasında oluşan uyumlu açı, para ve öz güven temelli krizlerini de çözme fırsatı sunuyor. İyice odaklanırsan, finansal anlamda seni rahatlatacak eşsiz fırsatlar bulabilirsin. Belki de iş başvuruları ya da yaratıcı fikirlerle şansı kendin de yaratabilirsin. 

Aşk hayatında ise Neptün'ün retrosu, hafta boyunca seni en çok etkileyecek astrolojik olaylardan biri olacak. Hayal dünyanla gerçekler arasında büyük bir uçurum varsa, bu hafta yüzleşme haftası bulacaksın. Gerçek sevgi, belki de bu hafta, bulanıklığın ardından yüzünü gösterebilir. Kafandaki hayallerle yaşadıklarının arasındaki farkı görmek, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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