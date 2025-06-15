16 Haziran - 22 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Haziran - 22 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek?
İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
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