16 Haziran - 22 Haziran Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzündeki en büyük etkiyi yapacak olan Neptün'ün retrosu, hayatının her alanında hissedilecek. Bu, özellikle hayal dünyanla gerçekler arasındaki çizgi bulanıklaştığında senin için önemli olacak. Eğer hayallerinle yaşadığın gerçekler arasında büyük bir uçurum varsa, bu hafta bu durumla yüzleşme zamanı olacak.

Biraz zorlu bir süreç olabilir ancak bu, sana gerçek sevgiyi bulma fırsatı da sunabilir. Belki de bu hafta, bulanıklığın ardından, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Hayallerinle yaşadıkların arasındaki farkı görmek, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Bu hafta, her ne olursa olsun, kendine karşı dürüst olmayı unutma. Kendi gerçeklerinle yüzleşmek, belki de seni daha önce hiç görmediğin bir aşkın kapısına götürebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…