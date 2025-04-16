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14 Nisan - 20 Nisan Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Sevginin şifalı enerjisine inanın. Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta bir hayli yorulabilirsin. İçindeki güçlü değişim arzusunu körükleyen Mars'ın hareketleriyle hayatında stres ve yorgunluk artabilir. Özellikle iş hayatında fazla sorumluluk alarak kaygılarla boğuşmaya başlayabilirsin. Bu yüzden kendini iyi hissetmeyebilirsin. 

Sağlığına ilişkin herhangi bir denge gökyüzünden etkilenerek bozulmasa da yaşadığın yoğun süreç seni durgunlaştırabilir ve halsizleştirebilir. Bu yüzden şifa enerjilerinden güç almak için kendine odaklanmalısın. Beslenmene dikkat etmeli, ama her şeyden önemlisi de ailene vakti ayırmalısın. Onlarla birlikte yaraları sarma zamanı! Zira, aksi pek mümkün değil. 

Tam da bu noktada iyi olmak için sevdiklerine dönmelisin yüzünü. Mesafeler bile olsa sana iyi gelen kişiyi aramalı, varlığını hissetmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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