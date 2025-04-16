14 Nisan - 20 Nisan Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta bir hayli yorulabilirsin. İçindeki güçlü değişim arzusunu körükleyen Mars'ın hareketleriyle hayatında stres ve yorgunluk artabilir. Özellikle iş hayatında fazla sorumluluk alarak kaygılarla boğuşmaya başlayabilirsin. Bu yüzden kendini iyi hissetmeyebilirsin.

Sağlığına ilişkin herhangi bir denge gökyüzünden etkilenerek bozulmasa da yaşadığın yoğun süreç seni durgunlaştırabilir ve halsizleştirebilir. Bu yüzden şifa enerjilerinden güç almak için kendine odaklanmalısın. Beslenmene dikkat etmeli, ama her şeyden önemlisi de ailene vakti ayırmalısın. Onlarla birlikte yaraları sarma zamanı! Zira, aksi pek mümkün değil.

Tam da bu noktada iyi olmak için sevdiklerine dönmelisin yüzünü. Mesafeler bile olsa sana iyi gelen kişiyi aramalı, varlığını hissetmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...