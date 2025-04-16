14 Nisan - 20 Nisan Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta aile işine odaklanabilirsin. Mars'ın yönetici gezegenin Neptün ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle iç dünyanın derinlerine yolculuk yapabilirsin. Bu aşamada iş hayatında biraz daha kabuğuna çekilip aile içinde kalmak gündeminde yer alabilir. Aile işi yerine evden çalışmak da gündeminde yer alabilir.

İşine, düzene ve hayata odaklandığın anda ise hiç beklemediğin bir yerden eline nakit geçebilir. Yatırım süreçlerini destekleyen bu para akışı aynı zamanda elini de güçlendirecektir. Belki de işinde yükselmenin ve ilerlemenin anahtarı bu olabilir. Yatırımlarını planlamaya başlasan iyi edersin.

Tam da bu aşamada doğru riskler almalı, ancak bu süreci de içinde tek başına yönetmemelisin. Ekibinden veya ailenden destek alarak lider olmalı, birlikten kuvvet doğacağına inanmalısın. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...