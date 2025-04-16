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14 Nisan - 20 Nisan Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Köklü bir değişim başlıyor. Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta evinin içinde köklü değişiklikler söz konusu olabilir. Zihnindeki değişim arzusu evine ve ardından da yaşam tarzına yansıyabilir. Yönetici gezegenin Neptün ile üçgen açı oluşturan Mars, ise önecelikle aşkta kazanmanı sağlayabilir. 

Ufukta evlilik var! Üstelik bu aşk geçmişe dayanıyor. Bir yanında 16 Nisan'da Koç burcuna geçen Merkür, bir yanında ise Mars ve Neptün seni biraz yorabilir. Aşkta inat etmek zorlu bir yola girmeni sağlayabilir. Ama haftanın sonunda onun da seni sevdiğini bilerek hayatındaki değişim enerjisini kucaklayabilirsin. 

Gelelim iş hayatına! Aile işine ya da evden çalışmaya odaklanacağın bu süreçte eline toplu bir para geçebilir. Bu süreçte parayı nasıl kullanacağın ise gerçek gücünü göstermeni sağlayacaktır. Dikkatli ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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