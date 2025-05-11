12 Mayıs - 18 Mayıs Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta Jüpiter İkizler burcuna adım atıyor. Bu geçiş, zihinsel ve duygusal bir yoğunluk yaratabilir. Belki de son zamanlarda kafanı meşgul eden konular üzerine daha çok düşünme eğiliminde olabilirsin. Ya da duygusal olarak kendini biraz daha hassas hissedebilirsin.

Tam da bu noktada stres kökenli sağlık sorunları yaşamamak adına gevşeme egzersizleri ve nefes çalışmaları yapabilirsin. Belki bir yoga dersine katılabilir, meditasyon yapabilir ya da hafta boyunca yalnız başına geçireceğin anları artırabilir, böylece başını dinleyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…