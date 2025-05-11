12 Mayıs - 18 Mayıs Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek gibi görünüyor. Akrep Dolunayı'nın etkisi altında, uzak mesafe ilişkilerinde belirgin bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Belki de yıllardır görüşmediğin ya da sadece aklının bir köşesinde kalan eski bir sevgiliyle tesadüfen karşılaşabilirsin. Yurt dışında yaşayan, belki de daha önce hiç tanışmadığın biriyle romantik bir ilişkiye de adım atabilirsin.

İşte bu noktada, tutkuların ve kararların arasında bir çatışma yaşanabilir! Bu durum, özellikle yeni bir ilişkiye başlarken veya eski bir ilişkiyi yeniden canlandırırken dikkatli olman gerektiğini gösteriyor. Bu hafta, aşk hayatında belki de hayatını değiştirecek bir karar vermen gerekebilir. Özellikle de uzak mesafeli ilişkilerde daha fazla çaba sarf etmen gerekebilir...

Dolayısıyla, bu hafta kendine şu soruyu sorman şart: Uzakları yakın etmeye, hayatının aşkını bulmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…