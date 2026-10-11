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Balık Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın başında Akrep'teki Ay uzak planlara, eğitim ve yurt dışı bağlantılı işlere dair sezgilerini keskinleştiriyor; hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi kariyer evinde görünürlüğünü artırıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı iş yerindeki günlük görevlerde yardım ve destek kapılarını açıyor. Plüton'un ileri harekete dönmesi on ikinci evinde bastırdığın bir konunun çözülmesine imkân tanıyor.

Maddi olarak Satürn'ün para evinde olması sabırlı ve istikrarlı bir bütçe çizgisini destekliyor; Mars ile Satürn'ün üçgeni iş yerindeki ek bir görevin kazanca dönüşmesine yardımcı olabilir. Venüs retrosu seyahat, bilet ve evrak işlerinde aksaklık riskini artırdığı için belgeleri önceden kontrol et. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi hesapsız bir harcamaya itebilir.

Peki ya aşk? Venüs retrosu uzakta kalmış ya da bitmiş bir ilişkiyi hatırlatabilir; ilişkin varsa hafta sonuna doğru dürüst bir konuşma aranızdaki mesafeyi kapatır. Bekar Balık ise yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir ortamda tanışacağı biri ilgisini çekebilir, eski sevgiliyle dostça iletişim kurma isteği de doğabilir ama bunun için henüz erken; sezgilerini dinlemek yeterli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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