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Temmuz Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

24 Temmuz’da burcunuzda gerçekleşecek yeni ay, kişisel olarak tazelenmek, görünümünüzü değiştirmek, yeni kararlar almak için çok güçlü bir enerji sunuyor. Ancak bu sürece eşlik eden Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) tüm bu yenilikleri bir ön hazırlık dönemine dönüştürebilir. Geçmişten gelen kararları sorgulayabilir, kimliğinizle ilgili önemli içsel farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 

Önemli olan bu süreçte yaşayacağınız öfke krizleri. Değişim zorlu bir süreçtir ve siz de böyle bir süreçten geçiyor olacaksınız. Belki yaşadığınız olaylar büyük bir baskı oluşturabilir ancak bunun içinizdeki gerçek sizi ortaya çıkarmanız gerektiğinin sinyali olduğunu unutmayın.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ise günlük hayat, iş düzeni ve sağlıkla ilgili konularda tamamlanmalar getirebilir. Rutinlerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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