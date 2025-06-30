Temmuz Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

24 Temmuz’da burcunuzda gerçekleşecek yeni ay, kişisel olarak tazelenmek, görünümünüzü değiştirmek, yeni kararlar almak için çok güçlü bir enerji sunuyor. Ancak bu sürece eşlik eden Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) tüm bu yenilikleri bir ön hazırlık dönemine dönüştürebilir. Geçmişten gelen kararları sorgulayabilir, kimliğinizle ilgili önemli içsel farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Önemli olan bu süreçte yaşayacağınız öfke krizleri. Değişim zorlu bir süreçtir ve siz de böyle bir süreçten geçiyor olacaksınız. Belki yaşadığınız olaylar büyük bir baskı oluşturabilir ancak bunun içinizdeki gerçek sizi ortaya çıkarmanız gerektiğinin sinyali olduğunu unutmayın.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ise günlük hayat, iş düzeni ve sağlıkla ilgili konularda tamamlanmalar getirebilir. Rutinlerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.