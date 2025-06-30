Temmuz Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınızda şanslı etkiler gündemde. Venüs ayın büyük kısmında İkizler burcunda, bu da sosyal çevrenizden biriyle yakınlaşma veya arkadaşlıktan aşka evrilme temalarını öne çıkarıyor.

24 Temmuz’daki yeni ay sayesinde ilişkilerde yeni başlangıçlar mümkün, özellikle bekar Aslanlar için etkileyici bir dönem. Ancak Merkür retrosu nedeniyle (özellikle sizin burcunuzda olduğu için), eski ilişkiler tekrar kapınızı çalabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir. İlişkisi olan Aslanlar için bu dönem “beni gerçekten anlıyor mu?” sorusu sık sık akla gelebilir. Duyguları bastırmak yerine açıkça ifade etmek çok daha sağlıklı olacak.