onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
Temmuz Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Aşk hayatınızda şanslı etkiler gündemde. Venüs ayın büyük kısmında İkizler burcunda, bu da sosyal çevrenizden biriyle yakınlaşma veya arkadaşlıktan aşka evrilme temalarını öne çıkarıyor. 

24 Temmuz’daki yeni ay sayesinde ilişkilerde yeni başlangıçlar mümkün, özellikle bekar Aslanlar için etkileyici bir dönem. Ancak Merkür retrosu nedeniyle (özellikle sizin burcunuzda olduğu için), eski ilişkiler tekrar kapınızı çalabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir. İlişkisi olan Aslanlar için bu dönem “beni gerçekten anlıyor mu?” sorusu sık sık akla gelebilir. Duyguları bastırmak yerine açıkça ifade etmek çok daha sağlıklı olacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Ay Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Aslan burcu için sağlık açısından nasıl bir ay olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın