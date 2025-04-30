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Mayıs Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Bu ay Akrep Dolunayı sizi aşırı etkileyecek. Hatta içsel stresin fizyolojik olarak kendini göstermesine neden olabilir. Özellikle mide, sinir sistemi ya da uyku sorunları ortaya çıkabilir.

Güneş-Uranüs kavuşumu (17 Mayıs) sinirsel gerginliği artırabilir; diğer yandan aceleyle yapılan hareketlerde küçük kazalara dikkat etmelisiniz. Sağlıklı bir ay diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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