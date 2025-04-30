Mayıs Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Bu ay Akrep Dolunayı sizi aşırı etkileyecek. Hatta içsel stresin fizyolojik olarak kendini göstermesine neden olabilir. Özellikle mide, sinir sistemi ya da uyku sorunları ortaya çıkabilir.

Güneş-Uranüs kavuşumu (17 Mayıs) sinirsel gerginliği artırabilir; diğer yandan aceleyle yapılan hareketlerde küçük kazalara dikkat etmelisiniz. Sağlıklı bir ay diliyorum.