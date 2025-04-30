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Mayıs Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Ayın ilk yarısında Güneş kariyer alanını aydınlatacak. İş hayatında görünürlük ve otorite figürleriyle ilişkiler bu dönemde çok belirleyici olacak. Başarı için emek şart ama önünüzde fırsatların da açık olduğunu unutmayın.

12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı aile, ev ve yerleşimle ilgili duygusal bir tamamlanma ya da yüzleşme getirebilir. Taşınma, evle ilgili bir mesele ya da aile içi dinamikler gündemde olabilir. Sakin kalıp objektif olmakta yarar var.

20 Mayıs’tan sonra Güneş’in İkizler’e geçişiyle sosyalleşeceksiniz. Arkadaşlar konusunda yeni sınavlar olabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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