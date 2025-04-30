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Mayıs Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Ay başındaki Venüs-Neptün kavuşumu biraz hayalperest davranmanıza neden olabilir. Bu nedenle aşk hayatında aldatılmalara dikkat diyebiliriz. Özellikle geçmişe takılmak ya da fazla hayal kurmak duygusal boşluklar yaratabilir.

23–27 Mayıs civarı Merkür ve Venüs’ün Plüton’la olumlu açıları, ilişkilerde güçlü ve dönüştürücü konuşmalar için fırsatlar yaratır. Halletmek istediğiniz meseleler varsa masaya yatırabilirsiniz. Karşı tarafta sizi anlayışla karşılayacaktır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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