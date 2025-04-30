Mayıs Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Ay başındaki Venüs-Neptün kavuşumu biraz hayalperest davranmanıza neden olabilir. Bu nedenle aşk hayatında aldatılmalara dikkat diyebiliriz. Özellikle geçmişe takılmak ya da fazla hayal kurmak duygusal boşluklar yaratabilir.

23–27 Mayıs civarı Merkür ve Venüs’ün Plüton’la olumlu açıları, ilişkilerde güçlü ve dönüştürücü konuşmalar için fırsatlar yaratır. Halletmek istediğiniz meseleler varsa masaya yatırabilirsiniz. Karşı tarafta sizi anlayışla karşılayacaktır.