Ağustos Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ayın en önemli olayı, 9 Ağustos'ta seni bekleyen Dolunay. Bu Dolunay, sağlık konularında seni destekleyebilir! Özellikle ayın ilk çeyreğinden sonra kendini daha enerjik, sağlıklı ve güçlü hissedebilirsin. Bu da daha hareketli olmanı sağlayabilir.

Bu ayın bir diğer önemli olayı ise 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay. Bu Yeni Ay, sana adeta bir şifa ve yenilenme fırsatı sunuyor. Yeni bir başlangıç yapmak, enerjini toplamak ve sağlığına daha fazla odaklanmak için harika bir zaman. İşte tam da bu yüzden sağlık yönünden akıllıca adımlar atmalı ve kronik sorunlar başta olmak üzere sağlık sorunlarından kurtulmak için tedavilerine odaklanmalısın. Şifa enerjisiyle doluyorsun, iyileşeceğine inan! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…