27 Nisan Pazar Aslan Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sahne yine ve yeniden senin. Yeni Ay'ın Boğa burcunda belirdiği bugün, belki bir eğitim verme, bir sunum yapma ya da bir konuşma gerçekleştirme fırsatı bulabilirsin. Bilgi ve deneyimlerini paylaşacağın bu Pazar gününe 'Merhaba' diyoruz. Tam da bu noktada etrafında, senden bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanan da birçok kişi var.

Mars ve Plüton arasındaki karşıtlığında ilham verdiği bu dönemde, hiçbir şekilde geri adım atmamalısın. Eğer bir projeyi tanıtıyorsan, bir yatırımcı bulma şansın olacak. Bir iş fikrin varsa, onu hayata geçirme fırsatı bulacaksın. Eğer bir eğitim veriyorsan, bu bilgilerin doğru kişilere ulaşacağından emin olabilirsin. Özetle, bu süreçte kendine koyduğun hedefe ulaşma olasılığın oldukça yüksek. Kariyer ve finansal hedeflerine ek olarak, bu dönemde sanata da yönelmeni öneririz. Çünkü sanat, sana sadece güç ve başarı değil, aynı zamanda motivasyon ve ilham da sağlayacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…