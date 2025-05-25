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26 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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26 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Mayıs Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Mayıs Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür, İkizler burcunda hareket halinde ve bu durum senin enerji seviyeni tavana çıkarıyor. Bir de Satürn devreye giriyor ve Merkür'le arasında bir atmışlık açı oluşuyor. Bu durum, özellikle şifalı enerjilerin seni bulacağını gösteriyor.

Gün boyu yerinde duramayacak ve hareket ettikçe de mental olarak iyileşeceksin. Gücüne güç katan tüm olumlu enerjilerle güzel bir gün geçireceğin aşikar. Yine de akşam saatleri geldiğinde, kendine bir mola ver ve bedenini dinlendirmeyi unutma. Sonuçta, yarın yeni bir gün ve yeni enerjilere ihtiyacın olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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