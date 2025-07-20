21 Temmuz - 27 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta tüm gözler senin üzerinde olacak. Gökyüzünün ateşli ve yoğun enerjisi, enerjini de yükseltecek. Ancak bu durum, zaman zaman gerginliklere de yol açabilir. Bu nedenle, kalp ritmini ve kan basıncını düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etme. Ayrıca, yazın sıcak havasıyla birlikte gelen çarpıntılara karşı da dikkatli olman gerekiyor.

Ama hey, endişelenme! Yeni Ay'ın burcuna getirdiği enerjiyle, bedensel olarak kendini yeniden yapılandırma fırsatın var. Belki bir detoks programı düşünüyorsundur ya da belki de bir vücut bakımı yapmayı planlıyorsun. Ya da belki de bir sağlık taraması yapmak üzere harekete geçtin bile! Her ne olursa olsun, bu dönem tam da bunlar için harika bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…