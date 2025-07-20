onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
21 Temmuz - 27 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta tüm gözler senin üzerinde olacak. Gökyüzünün ateşli ve yoğun enerjisi, enerjini de yükseltecek. Ancak bu durum, zaman zaman gerginliklere de yol açabilir. Bu nedenle, kalp ritmini ve kan basıncını düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etme. Ayrıca, yazın sıcak havasıyla birlikte gelen çarpıntılara karşı da dikkatli olman gerekiyor.

Ama hey, endişelenme! Yeni Ay'ın burcuna getirdiği enerjiyle, bedensel olarak kendini yeniden yapılandırma fırsatın var. Belki bir detoks programı düşünüyorsundur ya da belki de bir vücut bakımı yapmayı planlıyorsun. Ya da belki de bir sağlık taraması yapmak üzere harekete geçtin bile! Her ne olursa olsun, bu dönem tam da bunlar için harika bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Aslan burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın