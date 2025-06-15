16 Haziran - 22 Haziran Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için biraz daha sakin geçmesi gereken bir hafta olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün enerjisi, uyku kalitesi, dolaşım sistemi ve tansiyon gibi sağlık konularına biraz daha fazla dikkat etmen gerektiğini ifade ediyor. Zaten sen de biliyorsun ki uyku düzenin, sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biri. Bu yüzden, bu hafta biraz daha erken yatağa girmeyi düşünebilirsin. Ayrıca, dolaşım sisteminin düzgün çalışması için bol bol su içmeyi de ihmal etme. Tansiyon konusunda da, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışmalısın.

Enerjik ve hareketli bir burç olan sen, hareket etmeyi çok seviyorsun. İşte bu kendin için yapabileceğin en iyi şey. Uzman desteği ile hafif bir spor veya fizyoterapi sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…