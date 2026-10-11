Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter ve Mars enerjini yüksek tutuyor, ancak haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi kalp çarpıntısı, aşırı yeme ya da uykusuzluk olarak geri dönebilir; yoğun kafein ve gece geç yemek yemekten kaçın. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı kol, omuz ve boyun bölgende telefon başında biriken kasılmayı çözmek için iyi bir fırsat, saat başı omuzlarını geriye açmak yeterli. Haftanın başında Akrep'teki Ay ev ve aile stresini sırtında ve belinde sertlik olarak taşıyabilir, sıcak su torbası rahatlatır. Mars ile Satürn'ün üçgeni spor düzenini kademeli artırmak için sağlam bir zemin. Oğlak İlk Dördün'ünün etkisindeki hafta sonunda merdiven ve ağır yük taşımayı azaltmak dizlerini korur. Kalp sağlığın için düzenli yürüyüş yap ve bol su iç.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…