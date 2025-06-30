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Temmuz Akrep Burcu Aylık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Akrep ve yükselen Akrep burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Akrep ve yükselen Akrep burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

7 Temmuz’da Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve bu da sizi ortaklı finansal meseleler, miraslar, sigortalar ve duygusal bağlar alanında sürprizli gelişmelere hazırlıyor. Maddi paylaşımlarda özgürleşme arzusu artarken, derin bağ kurduğunuz ilişkilerde çözülmeler yaşanabilir. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı yakın çevre, kardeşler ve eğitimle ilgili bir sürecin tamamlanmasını veya bir konuda artık netleşmeyi sağlayacak. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı kariyer hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilir, terfi, pozisyon değişimi veya görünürlük kazanmak mümkün. Ancak Merkür retrosu da (17 Temmuz - 10 Ağustos) kariyer alanında kafa karışıklıkları, yöneticilerle yanlış anlaşılmaları beraberinde getirebilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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