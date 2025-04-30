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Mayıs Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Ayın ilk yarısında ilişkiler gündeminizde olacak. Özellikle Güneş ve Uranüs’ün Boğa burcundaki kavuşumu (17–18 Mayıs) beklenmedik bir tanışma, ayrılık ya da net karar süreci getirebilir.

12 Mayıs’taki Dolunay duygusal bir aydınlanma sağlar: Ne istediğini net görür, artık devam etmeyen bağlarınızı bırakmak istersiniz.

Mevcut ilişkilerdeki sorunları çözmek ya da bir ilişkiyi ciddiye taşımak için 23–27 Mayıs arası, Venüs ve Plüton’un etkisiyle destekleyici. Derin ve kalıcı bağlar kurulabilir.

Eğer yalnızsanız bu dönem aşk konusunda sezgilerinize güvenmeniz önemli çünkü ilk izlenimler yanıltıcı olabilir. Aldatılmalara dikkat!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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