Mayıs Akrep Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında ilişkiler gündeminizde olacak. Özellikle Güneş ve Uranüs’ün Boğa burcundaki kavuşumu (17–18 Mayıs) beklenmedik bir tanışma, ayrılık ya da net karar süreci getirebilir.

12 Mayıs’taki Dolunay duygusal bir aydınlanma sağlar: Ne istediğini net görür, artık devam etmeyen bağlarınızı bırakmak istersiniz.

Mevcut ilişkilerdeki sorunları çözmek ya da bir ilişkiyi ciddiye taşımak için 23–27 Mayıs arası, Venüs ve Plüton’un etkisiyle destekleyici. Derin ve kalıcı bağlar kurulabilir.

Eğer yalnızsanız bu dönem aşk konusunda sezgilerinize güvenmeniz önemli çünkü ilk izlenimler yanıltıcı olabilir. Aldatılmalara dikkat!