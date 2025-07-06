7 Temmuz - 13 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında kapılar ardına kadar açılıyor. Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, kalbinin en derin köşelerine sakladığın duyguları, belki de uzun süredir dile getirmekten çekindiğin ve hatta kendine bile itiraf etmekten kaçındığın hisleri gün yüzüne çıkarıyor. İçinde bir yerlerde, belki de en umulmadık bir anda, bir cesaret patlaması yaşayabilir ve bu duyguları ifade etme kararı alabilirsin.

Yakın çevrenden biriyle belki de hiç beklemediğin bir anda, romantik bir ilişki potansiyeli belirebilir. Belki de bir dostluk, aşka dönüşme yolunda ilk adımlarını atabilir. Ya da belki de bir iş seyahati, bir tatil ya da bir hafta sonu kaçamağı sırasında, hiç beklemediğin biriyle kalpten kalbe bir yakınlaşma yaşayabilirsin.

Dolunay'ın sana vermek istediği mesaj ise oldukça açık: 'Doğru iletişim, gerçek aşka giden yolu açar.' Bu dönemde duygularını ifade etmekten çekinme! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…