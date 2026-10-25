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Akrep Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hafta ilişkiler alanında yükselen dolunayla duygusal yükün baş, boyun ve çene bölgende gerginlik olarak görünebilir. Güneş ve Merkür burcunda olduğu için bedenin zaten hassas; ilk günlerde uykuya dalmak zorlaşabilir. Nefesini derinleştirmek ve kafeini öğleden önce sınırlamak iyi gelir. Plüton'un sert açısı gergin bir konuşmadan sonra başında yük bırakabilir; sınırlarını nazikçe çizmek bedenini de korur. Retroya girmiş Merkür sırasında sağlık randevularını ertelemeden gözden geçir. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesiyle rutinini sadeleştirme isteği doğuyor. Hafta sonu sıcak bir ortamda bitki çayı ve hafif bir yemek, ardından yavaş bir yürüyüş vücudunu yumuşatır. Akşamları lavanta ya da papatya çayı içmek ve ışığı erkenden kısmak sinir sistemini dinlendirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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