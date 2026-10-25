Sevgili Akrep, hafta ilişkiler alanında yükselen dolunayla duygusal yükün baş, boyun ve çene bölgende gerginlik olarak görünebilir. Güneş ve Merkür burcunda olduğu için bedenin zaten hassas; ilk günlerde uykuya dalmak zorlaşabilir. Nefesini derinleştirmek ve kafeini öğleden önce sınırlamak iyi gelir. Plüton'un sert açısı gergin bir konuşmadan sonra başında yük bırakabilir; sınırlarını nazikçe çizmek bedenini de korur. Retroya girmiş Merkür sırasında sağlık randevularını ertelemeden gözden geçir. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesiyle rutinini sadeleştirme isteği doğuyor. Hafta sonu sıcak bir ortamda bitki çayı ve hafif bir yemek, ardından yavaş bir yürüyüş vücudunu yumuşatır. Akşamları lavanta ya da papatya çayı içmek ve ışığı erkenden kısmak sinir sistemini dinlendirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…