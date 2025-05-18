19 Mayıs - 25 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle sağlığın ön planda olacak. Evrenin sunduğu bu fırsatı değerlendirmeli ve hayatında sağlıklı bir düzen oluşturmanın yollarını aramalısın. Özellikle de günlük rutinindeki karmaşayı azaltmak, beslenme düzenini gözden geçirmek veya uyku saatlerini daha sağlıklı bir rutine sokmak için mükemmel bir zaman.

Haftanın sonuna doğru ise Güneş ile Uranüs arasındaki olumlu açı, bedeninle bağlantıya geçmeni sağlayacak. Kendine daha fazla zaman ayıracak iyilik halini devamlı hale getirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...