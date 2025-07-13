14 Temmuz - 20 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta duygularını içinde saklamayı tercih ediyorsun. Ama bu hafta gökyüzünün sana bir mesajı var: 'Biraz rahatla, duygularını serbest bırak, belki de biraz ağla.' Unutma, gözyaşı bile bir tür temizliktir. Duygularını içinde tuttukça, bedenin adeta bir basınç kazanına dönüşür. Bu hafta senin için en etkili detoks yöntemi duygusal boşalmadan geçiyor.

Duygularını serbest bırak, içindeki ağırlığı at. Sonra bak nasıl da canlanıyor her şey. Cildin daha parlak, kalbin daha hafif, kasların daha rahat olacak. Hayatın renkleri daha canlı gelecek gözüne. Bu hafta, duygusal detoksunun gücünü keşfetme zamanı. Kendine izin ver, duygularını özgür bırak ve sonra bu değişimin tadını çıkar. Unutma, yalnızca kendine dürüst olduğunda, gerçekten özgür olabilirsin. Bu hafta, bu özgürlüğü keşfetmenin tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…