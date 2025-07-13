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14 Temmuz - 20 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın başında Neptün'ün etkisi altında olacaksın. Bu durum seni biraz da olsa hayal dünyasına sürükleyebilir. Ancak hayal dünyasında dolaşmanın hiç de kötü bir şey olmadığını unutma! Bazen hayal kurmak, ruhumuzu iyileştirebilir ve enerjimizi yükseltebilir. Bu nedenle, bu hafta kendini hayallerine kaptırmaktan çekinme.

Eğer bu dönemde yeni biriyle tanışma fırsatın olursa, sezgilerine güvenmekte fayda var. Çünkü karşına çıkan kişi, ilk göründüğü kadar basit olmayabilir. Belki de karşında, ilk bakışta anlayamayacağın kadar derin ve karmaşık bir kişilikle karşılaşıyorsundur. Bu durumda, onu daha yakından tanımak ve anlamak için biraz zaman ayırman gerekebilir.

Ayrıca, bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir, belki de yeni bir ilişkiye adım atabilirsin. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir ve belki de hayatına yeni bir renk katacak biriyle tanışabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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