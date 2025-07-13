14 Temmuz - 20 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu haftanın başında Neptün'ün etkisi altında olacaksın. Bu durum seni biraz da olsa hayal dünyasına sürükleyebilir. Ancak hayal dünyasında dolaşmanın hiç de kötü bir şey olmadığını unutma! Bazen hayal kurmak, ruhumuzu iyileştirebilir ve enerjimizi yükseltebilir. Bu nedenle, bu hafta kendini hayallerine kaptırmaktan çekinme.

Eğer bu dönemde yeni biriyle tanışma fırsatın olursa, sezgilerine güvenmekte fayda var. Çünkü karşına çıkan kişi, ilk göründüğü kadar basit olmayabilir. Belki de karşında, ilk bakışta anlayamayacağın kadar derin ve karmaşık bir kişilikle karşılaşıyorsundur. Bu durumda, onu daha yakından tanımak ve anlamak için biraz zaman ayırman gerekebilir.

Ayrıca, bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir, belki de yeni bir ilişkiye adım atabilirsin. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir ve belki de hayatına yeni bir renk katacak biriyle tanışabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…